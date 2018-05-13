"صحة جدة": حريق مركز المطار القديم بسبب تماس وتمّت السيطرة عليه

تلقت إدارة الطوارئ والأزمات بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة في الـ 7:46 من صباح اليوم الأحد، بلاغاً عن حدوث حريق محدود داخل غرفة الضماد بمركز صحي المطار القديم، اقتصر على مساحة 2×1م، وتضررت كامل غرفة الضمان من أثر الأدخنة، وتمّت السيطرة على الحريق من قِبل موظفي المركز.





وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بجدة، أن سبب الحريق هو تماس كهربائي، وتمّ فصل التيار الكهربائي عن الغرفة والسيطرة عليه قبل وصول فرقة الدفاع المدني، ‏كما تمّ تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على الموقع، ودراسة أسباب الحريق من كثب، وحصر محتويات غرفة الضماد. وفق صحيفة "سبق"







