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الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تستكمل استعداداتها لشهر رمضان

الأحد 13/مايو/2018 - 11:29 ص
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تستكمل استعداداتها لشهر رمضان
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وكالات
 
أكملت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، استعداداتها لشهر رمضان المبارك هذا العام 1439هـ في جميع فروعها بمناطق المملكة.

وجرى إعداد خطط العمل الميدانية؛ لتغطية العمل في جميع الميادين من أسواق، ومتنزهات، وحدائق، وعدد من الأماكن العامة، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية خلال شهر رمضان المبارك، في جميع فروع الرئاسة العامة، مع مراعاة أوقات الذروة في الأعمال الميدانية.


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