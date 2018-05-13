ميدو يهاجم فرج عامر: ما يفعله لا يليق بطفل صغير (صور)

هاجم أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة محمد فرج عامر رئيس سموحة لإصراره على استقدام حكام أجانب لمباراته أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.





وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر عدة تغريدات بدأها بـ"سموحه سيلعب نهائي الكأس بحكام مصريين والمسرحية الهزليه التي ألفها ومثلها وأخرجها فرج عامر لا تليق أبدا بأي طفل صغير فما بالك برجل دولة يتخذ قرارات مهمة لمستقبل هذا البلد داخل البرلمان!!سموحة".





وقال ميدو: "تعرف قدرات اَي رجل من ادارته للازمات التي يمر بها والآن ترى كيف يحاول فرج الخروج من الازمه التي ورّط نفسه بها بمحاولة ترهيب خصومه بالمحاكم والقضايا والنائب العام!! عفوا انا لست خصم لك انا رجل أقول رأيي بصراحه في كل الأحداث الرياضية بكل صراحه بحكم عملي!!".





وأضاف ميدو: "اراهن بأنك لو سألت كل المهتمين عن الكره المصرية برأيهم بما فعلت حيال اختلاقك لهذه الازمه لقال معظمهم نفس رأيي بانه لا يصح لرجل في عمرك ان يفعل ما فعلت!! ماذا ستقول للنائب العام؟ بأن ميدو قال ان من العيب على رجل دوله بأن يشكك في قدرات ونزاهة الحكام المصريين؟





وتابع ميدو: "لن أطالب اتحاد الكرة بتفعيل لجنة القيم لان هذا لن يحدث في العاجل القريب!! ولكن أطالبهم بفتح تحقيق عاجل بشأن ما قاله فرج بأن احد الحكام هاتفه طالبا له السماح والموافقة بإدارة المباراة حيث ان هذه الاكاذيب بها ادانه لكل حكام مصر!! خاصة بعد ما اقسم ونفى الحكم قيامه بتلك المكالمة!!



