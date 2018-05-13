"البيئة": اجتماع لاستكمال مناقشة مخرجات مخطط منظومة إدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

يعقد اليوم، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والمهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اجتماعا بحضور المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وممثل بنك التعمير الألماني KFW وممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وفريق عمل البرنامج الوطني للمخلفات اليوم بديوان محافظة أسيوط، وذلك لاستكمال بعض نقاط الإتفاق لملامح المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة والتي تم مناقشتها خلال اجتماع مناقشة مخرجات المخطط الرئيسى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة للمحافظة الأسبوع الماضي بالمركز الثقافي البيئي التعليمي ببيت القاهرة.





ويناقش الاجتماع عددا من النقاط كنظم الإدارة وكيفية التعاقد والتحصيل وكيفية تنفيذ ملامح المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة، حيث تضمن الاجتماع السابق وضع الخطوط العريضة للمنظومة ككل ومراجعة استراتيجية إدارة منظومة المخلفات الصلبة الخاصة بالمحافظة، والتي تعد إحدى خطوات تفعيل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، حيث استغرق إعداد المنظومة ما يقرب من حوالي ثمانية أشهر تم خلالها عقد عدة لقاءات مشتركة بين السادة المسئولين بالمحافظة وفريق عمل البرنامج.





ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تم عقدها خلال شهري إبريل ومايو لرفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات التي تقع ضمن نطاق عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمحافظات الأربعة ( كفر الشيخ - الغربية - قنا- أسيوط) التي تندرج ضمن المكون الاستثماري للبرنامج بوزارة البيئة.





وقام جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة - والذي تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والإتحاد الأوروبي وهيئة المعونة السويسرية - بدعم المحافظة خلال العامين السابقين (المرحلة الأولى) بعدد من المعدات بقيمة اجمالية تبلغ (10) مليون جنيه، كما يقوم البرنامج الوطني من خلال المرحلة الثانية بأعمال الدعم للمحافظة على أوجه مختلفة بهدف تطوير منظومة الجمع والنقل للمخلفات الصلبة بالمحافظة باجمالي استثمارات تصل إلى (95) مليون جنيه عن طريق دعم المحافظة بأنواع متعددة من المعدات تشمل مقطورات ولوادر وشاحنات مكبس وقد تمت أعمال الطرح والترسية وجاري التوريد للمعدات المطلوبة للمحافظة.



