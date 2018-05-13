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نهائي كأس خادم الحرمين بـ"الجوهرة".. هنا تمركزت آليات وعربات "المدني"

الأحد 13/مايو/2018 - 11:14 ص
نهائي كأس خادم الحرمين بـالجوهرة.. هنا تمركزت آليات وعربات المدني
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الفجر السعودي
 
شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة بعدد من فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وعربة القيادة الميدانية ودوريات السلامة وفريق من المتطوعين والمعدات المساندة وعربة الإخلاء والفرز الطبي، بالمباراة النهائية بين فريقي الاتحاد والفيصلي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة.

وتمركزت الفرق والآليات بمواقعها المحددة بأنحاء الملعب، وعند البوابات، وقامت دوريات ومفتشو السلامة بعدة جولات للوقوف على الملعب خلال إقامة المباراة ومواقع إطلاق الألعاب النارية؛ للتأكد من عدم وجود مسببات وقوع الحوادث. وفق صحيفة "سبق"


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