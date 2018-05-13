مصرع 3 سياح إثر انهيار جسر فى باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة سياح على الأقل إثر انهيار جسر بوادى (نيلم) بإقليم جامو وكشمير الباكستانى.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - أن نحو 25 سائحا توقفوا على الجسر لالتقاط الصور حينما أنهار لعدم قدرته على تحمل الحمل الزائد.

وقد جرفت المياه نحو 20 سائحا، بينما تمكنت السلطات من إنقاذ 6 منهم وانتشال جثامين 3 آخرين، فيما جارى محاولة إنقاذ الباقين.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه تم الدفع بأفراد من الجيش للمساعدة فى جهود الإنقاذ، بينما تتسبب برودة المياه الشديدة والتيار القوى فى إعاقة الجهود المبذولة لإنقاذ السياح.