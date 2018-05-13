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جوجل تستعد لإطلاق 3 ساعات ذكية هذا العام

الأحد 13/مايو/2018 - 11:22 ص
جوجل تستعد لإطلاق 3 ساعات ذكية هذا العام
ساعة ذكية
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تستعد شركة جوجل للكشف عن هاتفين Pixel، إضافة إلى 3 ساعات ذكية جديدة تحمل علامة "بيكسل"، في حدث ضخم هذا العام، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي,

ووفقًا لتسريبات Evan Blass، فالساعات الذكية الثلاثة الجديدة ستكون الأولى التي تحمل علامتها التجارية Pixel في خريف هذا العام، جنبا إلى جنب مع هاتفي Pixel 3 وPixel 3 X، ومن المنتظر أن تأتي هذه الساعات بمواصفات مختلفة ومتباينة فيما بينها.

فيما قال "رولاند كواندت" من شركة Winfuture.de أن أول ساعات ذكية ستحمل العلامة التجارية Pixel يجرى العمل على تطويرها حاليا وتحمل الأسماء الكودية "Triton وLing وSardin"، ومن المنتظر أن تعمل جميعها بمعالج كوالكوم Snapdragon Wear 3100، كذلك فإن الساعات الذكية ستكون ذات استهلاك أكثر كفاءة للبطارية، إلا أنه لا توجد مزيد من المعلومات عن الساعة الذكية الجديدة.
المزيد عن: هذا العام ساعات ذكية ساعات جوجل الذكية جوجل تكنولوجيا تقنية
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