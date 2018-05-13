جوجل تستعد لإطلاق 3 ساعات ذكية هذا العام

تستعد شركة جوجل للكشف عن هاتفين Pixel، إضافة إلى 3 ساعات ذكية جديدة تحمل علامة "بيكسل"، في حدث ضخم هذا العام، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي,





ووفقًا لتسريبات Evan Blass، فالساعات الذكية الثلاثة الجديدة ستكون الأولى التي تحمل علامتها التجارية Pixel في خريف هذا العام، جنبا إلى جنب مع هاتفي Pixel 3 وPixel 3 X، ومن المنتظر أن تأتي هذه الساعات بمواصفات مختلفة ومتباينة فيما بينها.



