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رئيس جهاز الشروق: تطوير مدخل (2) على طريق السويس بتصميم عصرى جديد

الأحد 13/مايو/2018 - 11:24 ص
رئيس جهاز الشروق: تطوير مدخل (2) على طريق السويس بتصميم عصرى جديد
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أحمد الشيخ
 

  
صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه يتم تطوير مدخل (2) على طريق السويس، بتصميم عصرى جديد يليق بالمدينة، ويهدف لتعريف المترددين على الطريق باسمها، ويضفى طابعاً وهوية مميزة المدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن الدكتور باسم فاضل، رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدن، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هو من قام بالتصميم، مشيراً إلى أن التصميم عبارة عن "أرج" بعرض (28 م) وارتفاع (14 م)، على شكل نصف دائرة يعبر عن الشمس، بالإضافة إلى نافورة وشلال مياه ومنطقة خضراء، كما يتمتع التصميم بتوافر الإضاءة ليظهر بشكل واضح للمترددين على المدينة من طريق السويس، بالإضافة إلى كتابة اسم المدينة على التصميم.
 
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق: تكلفة تنفيذ هذا النموذج المتطور، مهداة من إحدى الشركات العاملة بالمدينة، كنوع من المشاركة المجتمعية واهتماما بمدينتهم، موضحاً أن تطوير مدخل 2، يندرج ضمن الخطة الموضوعة من الجهاز لتجميل الميادين والشوارع والمداخل الرئيسية للمدينة.



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