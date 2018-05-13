وزيرى التجارة والتعليم العالى يشاركان فى إطلاق مبادرة اندماج بكلية الهندسة بجامعة عين شمس

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تنمية الابتكار وربط البحث العلمي بتطوير الصناعة يأتي على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، مشيراً إلى أن هذا الربط بين مخرجات البحث العلمي والقطاعات الصناعية أصبح أمرا حتميا لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في كافة المجالات وخطوة هامة للتحرك نحو الثورة الصناعية الرابعة، وهو الامر الذى يتطلب بذل المزيد من الجهود للاهتمام بالبحوث والابتكار والتعليم لتحقيق التوافق مع توجهات الصناعة.



وأوضح ان هناك تنسيقاً كبيراً بين وزارتى التجارة والصناعة والتعليم العالى والبحث العلمى لتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في المجالات الصناعية وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة لتنمية مراكز البحوث والابتكار الصناعي بهدف تحقيق معدلات تنمية عالية في كافة المجالات وتقليص فجوة التطور العلمي السريع بما يحقق التوازن مع القوى العالمية والتكتلات الاقتصادية الجديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى الاحتفالية التى اقامتها كلية الهندسة بجامعة عين شمس للاعلان عن اطلاق مبادرة اندماج والتى تستهدف انشاء مدينة علمية جديدة تحت اسم " واحة التكنولوجيا والابتكار " على مساحة 20 فدان بمدينة العبور وتضم مجموعة ضخمة من المعامل ومراكز التدريب المتطورة بتكلفة مبدئية 12 مليار جنيه على 3 مراحل ، وتصل تكلفة المرحلة الأولى منها الى 1.5 مليار جنيه ، ويشارك فى تمويل هذه المبادرة صندوق تحيا مصر الى جانب عدد من رجال الأعمال الأعضاء باتحاد الصناعات المصرية ، حضر الاحتفالية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء الى جانب الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتور على جمعة رئيس مجلس ادارة مؤسسة مصر الخير والدكتور محمد ايمن عاشور عميد كلية هندسة عين شمس



وقال أن هذه المبادرة تأتى فى إطار تعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمى والابتكار فى تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة والارتقاء بقدرتها التنافسية لما له من تأثير كبير على النهوض بالاقتصاد القومى



وأشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعدت مشروع لربط البحث العلمى باحتياجات الصناعة فى إطار استراتيجية الوزارة 2020 بهدف زيادة تنافسية المنتج المصرى وتحسين القدرة على تطوير المنتجات، مشيراً إلى أن أهم ثمار هذا المشروع ظهرت فى صورة برنامج توعوى مستدام لتنمية ثقافة الابتكار وتحفيز البحوث للاستجابة لاحتياجات القطاع الصناعى ووضع آليات للربط بين جهات دعم الابتكار والمجتمع الصناعى، فضلاً عن إنشاء صندوق لتشجيع الابتكار بتمويل مشترك من الحكومة والقطاع الخاص ومنصة تفاعلية إلكترونية تقوم بتحفيز المجتمع الصناعى على الابتكار والبحث وبرنامج للتوأمة مع المراكز التكنولوجية الدولية ومراكز البحوث والتطوير وبرنامج لتنمية وحدات الإبتكار بالمشروعات وبرنامج متخصص لتسويق الابتكارات.



ولفت الوزير إلى أن الوزارة بذلت جهودا أخرى بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية بالبحوث والتطوير والبحث كان أبرزها التعاون مع وكالة التعاون الألمانى GIZ لإعداد استراتيجية الابتكار فى القطاع الصناعى، وكذلك إنشاء مكتب نقل وتسويق التكنولوجياTICO الذى أنشأته أكاديمية البحث العلمى، لافتاً إلى أن هذا المكتب يقوم بتسويق الابتكارات التى تقدمها الجامعات والمراكز البحثية من خلال ربطها بالمتطلبات والاحتياجات ذات الأولوية بالقطاعات الصناعية المختلفة.



وشهد الوزيران توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس وعدد من شركاء التنمية للمساهمة فى تنفيذ المبادرة وهم صندوق تحيا مصر واتحاد الصناعات المصرية وجمعية شباب الاعمال واتحاد جمعيات مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة الاهلى للتنمية العقارية.