ائتلاف "علاوي" يتقدم في الانتخابات البرلمانية العراقية بـ 4 محافظات

تقدم ائتلاف رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي، اليوم الأحد، في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية بـ4 محافظات، ذات غالبية سنية، نقلا عن وكالة "الأناضول التركية".



ويخوض رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي الانتخابات البرلمانية على رأس ائتلاف الوطنية، ويعد علاوي من أبرز المعارضين المثيرين للجدل في بغداد، حيث يحظى الطبيب صاحب الـ73 عاما بتأييد البعض لكن آخرين يعتبرونه عميلا أمريكيا عقب خلافه مع صدام حسين، لكنه يتمتع بفرص فوز كبيرة نسبيا.



وكان علاوي قد أيد رئيس الوزراء حيدر العبادي في الانتخابات السابقة لكنه يخوض الانتخابات الحالية عبر ائتلاف الوطنية الذي يضم 26 كيانا سياسيا، بينها قوى سنية بارزة، أبرزها الأحزاب التي يتزعمها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ورئيس الكتلة العربية في البرلمان صالح المطلك، ومن المعروف عن علاوي تحذيره من تزايد النفوذ الإيراني في العراق.