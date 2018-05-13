عـاجل.. براءة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب محامي المطرية

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، في أكاديمية الشرطة، ببراءة الضابطين، عمر محمود عمر، ومحمد الأنور محمدين، المتهمين في قضية تعذيب المحامي كريم حمدي، داخل قسم شرطة المطرية ما أدى لوفاته.





و صدر الحكم برئاسة المستشار سيد التونى وعضوية المستشارين على احمد صقر وأيمن عبد الرازق وأمانه سر ممدوح غريب





وكانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.





وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة كل من "عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين" ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.





كان الشهيد المستشار هشام بركات قد امر باحالة ضابطين الامن الوطني للجنايات لاتهامها حال كونهما موظفين عموميين ضابطي بقطاع الامن الوطني بوزارة الداخلية امرا بتعذيب المتهم كريم حمدي محمد ابراهيم المتهم في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية وفعلا ذلك بنفسهما لحمله على الاعتراف والارشاد عن باقي المتهمين في تلك الجناية فاحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لاتي اودت بحياته..وقد طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين طبقا لنص المادة 126,234/1 من قانون العقوبات.