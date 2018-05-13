بدء جلسة النطق بالحكم على ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب محامي المطرية

بدأت الآن، الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين، الضابطان المتهمين في قضية تعذيب المحامي كريم حمدي، داخل قسم شرطة المطرية مما أدى لوفاته.





ويصدر الحكم برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق وأمانة سر ممدوح غريب.





كانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.





وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة كل من عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين، ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.





كان الشهيد المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ضابطين الأمن الوطني للجنايات لاتهامها حال كونهما موظفين عموميين ضابطي بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية أمرا بتعذيب المتهم كريم حمدي محمد ابراهيم المتهم في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية وفعلا ذلك بنفسهما لحمله على الاعتراف والإرشاد عن باقي المتهمين في تلك الجناية فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.





وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين طبقا لنص المادة 126,234/1 من قانون العقوبات.



