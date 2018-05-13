تعرف على مواصفات رولزرويس كولينان الفاخرة

تتمتع السيارة الفاخرة رولزرويس كولينان بمحرك V12 سعة 6.75 لتر بقوة 563 حصان وعزم دوران 850 نيوتن متر ونظام دفع كلي وتوجيه كلي، فهي تعد السيارة الأولى من نوعها متعددة الاستخدامات فاخرة بشكل كامل.





وتوفر السيارة بيئة مناسبة ومريحة للركاب في الجزء الخلفي والمقاعد الخلفية منفصلة عن مقصورة الحقائب الخلفية، وتوفر الشركة السيارة بنظامين للمقعد الخلفي واحدة lounge لثلاثة أفراد والثانية individual كما يمكن طي المقاعد الخلفية لأول مرة في سيارة تنتجها رولزرويس.





وتوفر كولينان سعة تخزين خلفية 560 لتر يمكن زيادتها الي 600 لتر من خلال ازالة الدرج الخاص كما يمكن زيادة ارتفاع ارضية الحقيبة الخلفية بصورة الكترونية لزيادة طول الأغراض التي يمكن تخزينها في الخلف بواقع 2.245 متر في الطول، كما يمكن تخفيض ارتفاعها 40 مم عند فتح أبواب السيارة وعند تشغيل زر المحرك تعود السيارة لوضعها السابق.



