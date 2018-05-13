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محافظ القليوبية: 14 يونيو آخر موعد لتلقي طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة (صور)

الأحد 13/مايو/2018 - 11:15 ص
محافظ القليوبية: 14 يونيو آخر موعد لتلقي طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة (صور)
جانب من اللقاء
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محمد نبيل
 
قال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إن آخر موعد لتلقي طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 14 يونيو 2018، ولن يقبل أي طلبات بعد هذا الموعد، وسيتم إزالة جميع الحالات المتعدية على أراضي الدولة ولم تتقدم بطلبات للتقنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده "عشماوي"، مع رؤساء المدن والأحياء وبحضو السكرتير العام المساعد وجميع مديرى المديريات اصحاب الولاية على الأراضي (الري والنيل والصرف والسكة الحديد وهيئة الأوقاف) لحصر ما تم إزالته على أملاك الدولة.

وأكد المحافظ على استمرار حملات الإزالة لجميع التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مشددا أنه لا تراجع عن استعادة هيبة الدولة واسترداد حق الشعب، مشددا على جميع الاجهزة التنفيذية بقطع جميع المرافق لجميع التعديات المقامة ومشيرا إلى إزالة كافة التعديات إزالة كلية حتى سطح الأرض مع الحرص على عدم معاودة التعديات مرة أخرى على ما تم إزالته من خلال الإشراف المباشر والمرور الدوري للأجهزة التنفيذية للمجالس والوحدات المحلية ومن جهات الولايات للأراضي.



المزيد عن: محافـظ القليوبيــة تعديات أراضي تعديات اللواء محمود العشماوي
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