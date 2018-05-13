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محافظة القاهرة: الانتهاء من مشروع روضة السيدة بنسبة 80%.. والافتتاح في يونيو

الأحد 13/مايو/2018 - 11:14 ص
محافظة القاهرة: الانتهاء من مشروع روضة السيدة بنسبة 80%.. والافتتاح في يونيو
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هدى عبدالرازق
 
قال المهندس خليل شعث، مستشار محافظ القاهرة لتطوير العشوائيات، إن مشروع روضة السيدة يأتي في إطار رؤية المحافظة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة كمنطقة تل العقارب.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الأحد، إلى أن منطقة تل العقارب مساحتها 6،5 فدان، يقطنها أكثر من 650 عائلة، موضحًا أنه تم الإتفاق مع جزء منهم بإعطائهم إيجار مؤقت لحين الانتهاء من المشروع ثم العودة مرة أخرى، والجزء الآخر حصلوا على وحدة سكنية في 6 أكتوبر بشكل مؤقت.

وأضاف أن مشروع روضة السيدة سيضم 815 وحدة سكنية، و250 وحدة تجارية، معلنا أنه يتم الانتهاء من المشروع في نهاية يونيو القادم، حيث تم الانتهاء من أكثر من 80% من المشروع.
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