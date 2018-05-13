قيادات كفر الشيخ يطمئنون على مصابي حادث التصادم (صور)

أطمئن اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور احمد الجنزورى، مدير مرفق الاسعاف بكفر الشيخ، على مصابى حادث تصادم سيارتين على طريق قلين-دسوق الـ25، والذين تم نقلهم لمستشفى دسوق العام، حيث إطمئنا على توافر العلاج والأدوية والمستلزمات للمصابين.



وقال مساعد محافظ كفر الشيخ، ان المصابين حالتهم مستقرة فيما عدا حالتين تم نقلهما الى مستشفى كفر اشليخ العام بناءًا على رغبة ذويهما، مضيفًا أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى العام لعلاج المصابين، والاستعانة بكافة اطباء العظام بسبب ان اغلب حالات الاصاباات عبارة عن كسور، كما أمر بتوفير الأدوية والمستلزمات بالمستشفى.



وكان 25شخصًا قد أصيبوا فى حادث تصادم سيارتين على طريق دسوق-قلين، وجار نقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام، وتحرير محضر.



ودفع مرفق اسعاف كفر الشيخ برئاسة الدكتور احمد الجنزورى، مدير المرفق بـ18سيارة لنقل المصابين الى المستشفيات القريبة، فيما انتقلت قوات الشرطة الى مكان الحادث لاعادة فتح الطريق، وتبين ان سيارتين ميكروباص تصادما على طريق قلين-دسوق، ما ادى لإصابة 25شخصًا، تم نقلهم الى مستشفى دسوق العام.