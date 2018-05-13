غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الشرقية
الأحد 13/مايو/2018 - 11:07 ص
منى صموئيل
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قطع مياه الشرب عن مدينة الحسينية والوحدة المحلية بسعود - وسماكين الغرب غدًا الإثنين، من الساعة السابعة صباحا وحتي الساعة الخامسة من نفس اليوم، لأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضي الخاص بمحطة مياه الحسينية طبقا للخطة السنوية للتطهير.
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125).
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