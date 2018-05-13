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ضبط 1220محكوم عليهم في حملة أمنية بالقليوبية

الأحد 13/مايو/2018 - 11:07 ص
ضبط 1220محكوم عليهم في حملة أمنية بالقليوبية
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محمد نبيل
 
تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 1220محكوم عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي.

تلقي مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت،إخطارا بضبط 1220محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 10007 حكم و1109حكم جزئي و209حكم مستأنف وجناية،وتحصيل 8489 جنيه غرامات وتحرير182مخالفة وتنفيذ18 جناية.


كما تم تحرير 171 قضية وهم 32 إشغال طريق - 8 نظافه عامه - 67 باعه جائلين - 10 إزالة وصلات كهربائيه 47 إزاله فوريه - 4 إزالة فرش شاى - 3 إزالة لوحات إعلانية.
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