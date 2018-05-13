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محكمة السويس ترفض إخلاء سبيل ضابطي الشرطة المتهمين بتهريب مخدرات

الأحد 13/مايو/2018 - 11:07 ص
محكمة السويس ترفض إخلاء سبيل ضابطي الشرطة المتهمين بتهريب مخدرات
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أبوبكر عبد المعز
 
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، اليوم الأحد، قرارًا، برفض طلب إخلاء السبيل المقدم من ضابطى الشرطة بمديرية أمن السويس واستمرار تنفيذ قرار النيابة الصادر يوم الخميس الماضى بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بمحاولة تهريب كيلو ونصف من مخدر الحشيش من نفق الشهيد أحمد حمدى.

كان العميد شريف الخولى رئيس منطقة مكافحة المخدرات بالسويس تلقى معلومات بقيام اثنين من ضباط الشرطة بالاستعداد لتهريب مواد مخدرة من نفق الشهيد أحمد حمدى.

وبقيام الرائد أيمن عبيد والرائد أحمد بيومى ضباط مكافحة المخدرات بتوقيف سيارة داخل نفق الشهيد أحمد حمدى قادمة من سيناء يستقلها الضابطين بمديرية أمن السويس " أ.س " و" م. م " وتفتيش السيارة عثر داخل السيارة على كيلو ونصف من مخدر الحشيش.
المزيد عن: محكمة السويس ضباط الشرطة بتهريب مخدرات المتهمين السويس
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