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شرطة مكة توضّح فيديو التوزيع على جماهير "النهائي": ملصقات عاكسة

الأحد 13/مايو/2018 - 11:04 ص
شرطة مكة توضّح فيديو التوزيع على جماهير النهائي: ملصقات عاكسة
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الفجر السعودي
 
أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، أنه إشارة إلى ما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن لقطة تلفزيونية يظهر فيها شخصٌ وهو يقوم بتوزيع مادة غير واضحة لعددٍ من الحضور في مباراة كرة القدم المقامة بمدينة الملك عبدالله الرياضية مساء السبت الموافق ١٤٣٩/٨/٢٦هـ.

وقد اتضح من التحريات الأمنية أن الشخص الذي كان يقوم بعملية التوزيع مواطن في العقد الثاني من العمر، وأن المادة التي كان يقوم بتوزيعها ملصقات عاكسة تحمل لون وشعار النادي الذي يساندونه يتم وضعها كغطاء على فلاش جهاز الجوّال يزداد اللون بريقاً مع تشغيله للدلالة على شعار النادي الذي يساندونه. وفق صحيفة "سبق"


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