ليبرمان يجدد نداءه للأسد

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان دعوته للرئيس السوري بشار الأسد إلى طرد الإيرانيين من سوريا.

وكتب ليبرمان على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" الأحد: "تعلم مما يجري اليوم! وقل لخامنئي إنك لست دمية في يده، وأن ليس له في سوريا أي شيء".

وسبق ودعا ليبرمان الأسد إلى "طرد الإيرانيين" من الأراضي السورية، معتبرا أن ذلك سيجعلها أفضل.

وقال الوزير الإسرائيلي الجمعة الماضية خلال جولة في مستوطنة كاتسرين في مرتفعات الجولان السوري المحتل: "أستغل فرصة زيارتي للجولان، لأدعو الأسد إلى طرد الإيرانيين.. تخلص من الإيرانيين ومن قاسم سليماني وفيلق القدس، فهم لا يخدمونك! وجودهم يسبب الأذى والأضرار.. تخلصوا من الإيرانيين لكي يتسنى لكم أن تعبروا لوضع أفضل".