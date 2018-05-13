رئيس سموحة يستعين بالخارج في أزمة نهائي كأس مصر

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تلقيه اتصالات هاتفية من جانب بعض رؤوساء الأندية العربية، لمساندته في أزمته الحالية مع اتحاد الكرة قبل نهائي كأس مصر أمام الزمالك.





وقال في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "تلقيت اتصالات هاتفية من رؤوساء أندية في المغرب وتونس والأدرن يساندوني في الأزمة".





وعن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، قال: "اتصلت به نحو 10 مرات لكنه لم يرد على اتصالاتي، وأتمنى له الشفاء".



