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أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد 13-5-2018

الأحد 13/مايو/2018 - 09:53 ص
أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد 13-5-2018
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استقرت أسعار الأسمنت والحديد في السوق المصري، اليوم الأحد 13-5-2018، وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، أسعار مواد البناء وفقًا لأحدث أسعار الشركات المتداولة في السوق المصري.

سجل سعر طن الحديد في مصنع بشاي 12 الف و426 جنيهاً، أما سعر طن الحديد في مصنع السويس فقد سجل 12ألف و175 جنيهاً.

كما سجل سعر الحديد عند الجارحي 12ألف و 175 جنيهاً، أما مصنع المصريين فقد سجل سعر طن الحديد 12ألف و150 جنيهاً.

هذا وبلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 1125 جنيهًا للطن، ووصل متوسط سعر طن أسمنت الشركة العربية للأسمنت المسلح 1153 جنيها، وبلغ متوسط سعر أسمنت النصر 1128 جنيها للطن.

وبلغ متوسط سعر أسمنت السويدي 1143 جنيها، وأسمنت طره إلى 1143 جنيها، وسجل أسمنت التعمير 1135 جنيها، وأسمنت حلوان 1143 جنيها، كما بلغ أسمنت السويس 1143 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1880 جنيها، وبلغ سعر الأسمنت الأبيض العادة 1850، وسوبر رويال 1880، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1870 جنيها للطن، كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 1088 جنيها، وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 1185 جنيها.

وسجلت أسعار الجبس نفس معدلاتها عند 540 جنيها للطن، وسجل جبس القومية 520 جنيهًا، وجبس البلاح  600 جنيه، وسجل جبس الدولية 640 جنيها ، بينما سجل جبس المعمار 635 جنيها، وجبس مصر سيناء 615 جنيها.
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