كيف تستعد لصيام رمضان؟

لتجنب مشاكل الصيام التي تواجهك كالجوع والعطش عليك اتخاذ التدابير اللازمة قبل حلول شهر رمضان، ففي أيام الصيام الاولى يعطي الجسم اشارة بالجوع لما لم يكن معتاد على هذا التغير المفاجئ لذا يجب عليكم تهيئة أنفسكم لصيام هذا الشهر والاستعداد له من الآن عن طريق:-





1. شرب كمٍّ وافر من الماء قبل الصيام بأسبوع، ما يُساعد في الحدِّ من الشهيَّة في ما بعد، وعلى الرجال شرب حوالي 13 كوبًا (3 ليترات) من الماء في اليوم، وعلى النساء 9 أكواب (2.2 ليترًا).





2. التدرُّج في الصيام: قبل أسبوع من بدء شهر رمضان، يجب الحدُّ تدريجيًّا من كمِّ الطعام المتناول عادة، وخصوصًا الوجبات الخفيفة.





3. تناول الأطعمة الصحيَّة، مع اقتراب حلول رمضان، مع تجنُّب تلك الجاهزة، وخصوصًا السكَّرية، ودمج البروتين والدهون الجيِّدة (الأفوكادو، مثلًا) يُساعد في استقرار نسبة السكر في الدم، تفاديًا من عدم ارتفاع هرمونات التوتُّر خلال الصيام.





4. الحدّ من تناول أي مواد إدمانية،وقبل التوقُّف عن شرب القهوة تمامًا، يُمكن شرب القهوة منزوعة الكافيين، يجب تقليل عدد السجائر المُدخَّنة أثناء اليوم، لمُحاكاة ما سيحدث عند الصيام.





5. تنظيم النوم: يؤدِّي الحرمان من النوم إلى تحفيز الجوع أثناء الصيام، ولتفادي ذلك يجب تحديد أوقات النوم والاستيقاظ منذ قراءة هذه السطور.



