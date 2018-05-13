وقف عرض مسلسل Quantico لـ بريانكا شوبرا

قررت شبكة قنوات ABC الأمريكية وقف عرض الجزء الثالث من مسلسل Quantico للنجمة العالمية بريانكا شوبرا، بسبب تحقيقه نسب مشاهدة منخفضة مقارنة بالمواسم السابقة.

وكشفت تقارير وإحصاءات رسمية أن الموسم الثالث الذي بدأ عرضه منذ اسابيع لم يشاهده سوى 2.5 مليون شخص، ولم ينجح بتحقيق أرقام تذكر في سوق الإعلانات بعد عرض 3 حلقات منه.

الجدير ذكره أن أحداث مسلسل Quantico تدور حول نظرة على حياة شباب الـFBI المجندين في قاعدة كوانتيكو في ولاية فرجينيا.