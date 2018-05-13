ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وقف عرض مسلسل Quantico لـ بريانكا شوبرا

الأحد 13/مايو/2018 - 09:48 ص
وقف عرض مسلسل Quantico لـ بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا
طباعة
وكالات
 

قررت شبكة قنوات ABC الأمريكية وقف عرض الجزء الثالث من مسلسل Quantico للنجمة العالمية بريانكا شوبرا، بسبب تحقيقه نسب مشاهدة منخفضة مقارنة بالمواسم السابقة.

وكشفت تقارير وإحصاءات رسمية أن الموسم الثالث الذي بدأ عرضه منذ اسابيع لم يشاهده سوى 2.5 مليون شخص، ولم ينجح بتحقيق أرقام تذكر في سوق الإعلانات بعد عرض 3 حلقات منه.

الجدير ذكره أن أحداث مسلسل Quantico تدور حول نظرة على حياة شباب الـFBI المجندين في قاعدة كوانتيكو في ولاية فرجينيا.

المزيد عن: نجوم بوليوود سينما دراما بريانكا شوبرا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
-
x
18:00
-
الراسينغ البيضاوي
الكوكب المراكشي
-
x
18:00
-
شباب الريف الحسيمي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
18:00
-
سريع وادي زم
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
19:00
-
سبورتينج براجا
بنفيكا
-
x
19:00
-
موريرينسي
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
15:00
-
لاتسيو
أتلانتا
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
يوفنتوس
سامبدوريا
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
برايتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
تشيلسي
ساوثهامتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وست بروميتش ألبيون
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
آرسنال
سوانزي سيتي
-
x
16:00
-
ستوك سيتي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/13/2018 9:58:05 AM