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محمد صلاح يتحدى برايتون بحثا عن تذكرة الأبطال وكسر "عكننة" 3 مباريات

الأحد 13/مايو/2018 - 09:50 ص
محمد صلاح يتحدى برايتون بحثا عن تذكرة الأبطال وكسر عكننة 3 مباريات
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
يستضيف فريق ليفربول المحترف به محمد صلاح في الساعة الرابعة عصر اليوم نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين "الأخيرة" في الدوري الإنجليزي.


ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين فقط على تشيلسي صاحب المركز الخامس، بينما يملك برايتون 40 نقطة فى المركز الرابع عشر.


ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز لضمان الصعود إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا خاصة أن مباراة اليوم تعد بروفة قوية لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.


ويأمل محمد صلاح في استعادة نغمة التهديف التي غابت عنه فى آخر 3 مباريات في ظل المنافسة مع هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي على لقب هداف الدوري.


ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا بفارق 3 أهداف عن هاري كين.

المزيد عن: هاري كين محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم
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