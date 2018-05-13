"الصنيع" عن قضية "المرداسي": أبلغت المختصّين بالتفاصيل والقرار لم يكن متسرعاً

كشف رئيس نادي الاتحاد السابق حمد الصنيع؛ أن قضيته مع الحكم فهد المرداسي؛ بدأت، الخميس الماضي، وانتهت الجمعة، مشيراً إلى أنه أطلع الجهة الرياضية على تفاصيل ما دار مع "المرداسي"، وأن القرار لم يكن متسرعاً.





وأضاف: "القضية في طور التحقيق ولا يحق له أن يتحدث بها، لكنه بلغ الجهات المختصّة يوم الخميس الماضي وعلاقته بالمرداسي رياضية فقط". وفق صحيفة "سبق"





‏وأشاد، في لقاء مع برنامج "أكشن يا دوري"، أمس، بسرعة اتخاذ القرارات من المؤسسة الرياضية، مضيفاً: "تعطينا الاطمئنان في عملنا وقرار قضية فهد المرداسي؛ لم يكن متسرعاً".





وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أصدر قراراً باستبعاد حكم المباراة النهائية فهد المرداسي؛ وتحويله إلى المباحث الإدارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك وفق الأنظمة المتبعة.





هذا وقد تمّ تكليف طاقم تحكيمي بقيادة مارك كلاتبيرج؛ يساعده جيكوب كولن؛ وبدر الشمراني؛ وخالد الطريس؛ كحكم رابع لإدارة المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين التي جمعت الاتحاد بالفيصلي، وانتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.







