ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المملكة تشارك في مسابقة "النور المبين" العالمية للقرآن الكريم بالمالديف

الأحد 13/مايو/2018 - 09:45 ص
المملكة تشارك في مسابقة النور المبين العالمية للقرآن الكريم بالمالديف
طباعة
الفجر السعودي
 
تشارك المملكة في مسابقة "النور المبين" العالمية للقرآن الكريم، في دورتها الأولى، التي ينظمها مركز القرآن الكريم في جمهورية المالديف، خلال المدة من الخامس والعشرين من شعبان حتى الثالث من رمضان 1439هـ.

وقد رشحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلةً في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية- القارئ المتسابق نبيل بن عبدالله بن عبده شريفي؛ للمنافسة في فرع التلاوة المجودة، برواية حفص. وفق صحيفة "سبق"

وقال الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدكتور منصور بن محمد السميح: نحمد الله تعالى على ما نراه من توجه دولي كبير لبثّ روح المنافسة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده، وحرص المؤسسات المعنية بالقرآن الكريم على التوسع في ميدان المسابقة فيه عالمياً؛ الأمر الذي يجعل المجتمعات في خير وبركة وسلام ومحبة؛ إذ ترتوي قلوبهم من كلام الخالق سبحانه، وتمتلئ النفوس طمأنينة وسكينة وراحة من ذكر الله تعالى، وتأتي مشاركة المملكة في مسابقة "النور المبين" العالمية؛ إثر توجيه وإشراف ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، ودعوة كريمة تَلَقّتها الوزارة للمشاركة في المسابقة، ونسأل الله تعالى أن يوفق ابننا المشارك، ويكتب له السداد والنجاح، وحسن العاقبة.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
-
x
18:00
-
الراسينغ البيضاوي
الكوكب المراكشي
-
x
18:00
-
شباب الريف الحسيمي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
18:00
-
سريع وادي زم
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
19:00
-
سبورتينج براجا
بنفيكا
-
x
19:00
-
موريرينسي
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
15:00
-
لاتسيو
أتلانتا
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
يوفنتوس
سامبدوريا
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
برايتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
تشيلسي
ساوثهامتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وست بروميتش ألبيون
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
آرسنال
سوانزي سيتي
-
x
16:00
-
ستوك سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/13/2018 10:08:09 AM