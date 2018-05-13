المملكة تشارك في مسابقة "النور المبين" العالمية للقرآن الكريم بالمالديف

تشارك المملكة في مسابقة "النور المبين" العالمية للقرآن الكريم، في دورتها الأولى، التي ينظمها مركز القرآن الكريم في جمهورية المالديف، خلال المدة من الخامس والعشرين من شعبان حتى الثالث من رمضان 1439هـ.





وقد رشحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلةً في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية- القارئ المتسابق نبيل بن عبدالله بن عبده شريفي؛ للمنافسة في فرع التلاوة المجودة، برواية حفص. وفق صحيفة "سبق"





وقال الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدكتور منصور بن محمد السميح: نحمد الله تعالى على ما نراه من توجه دولي كبير لبثّ روح المنافسة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده، وحرص المؤسسات المعنية بالقرآن الكريم على التوسع في ميدان المسابقة فيه عالمياً؛ الأمر الذي يجعل المجتمعات في خير وبركة وسلام ومحبة؛ إذ ترتوي قلوبهم من كلام الخالق سبحانه، وتمتلئ النفوس طمأنينة وسكينة وراحة من ذكر الله تعالى، وتأتي مشاركة المملكة في مسابقة "النور المبين" العالمية؛ إثر توجيه وإشراف ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، ودعوة كريمة تَلَقّتها الوزارة للمشاركة في المسابقة، ونسأل الله تعالى أن يوفق ابننا المشارك، ويكتب له السداد والنجاح، وحسن العاقبة.







