"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة والرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض)، فيما تتكوّن السُّحب الرعديّة المُمطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).





وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







