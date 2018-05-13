وزير الرياضة يستقبل نظراءه بالبحرين وسلطنة عمان والأردن بمركز شباب الجزيرة

استقبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم السبت، كل من السيد المهندس هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة بمملكة البحرين ، والشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف وزير الشئون الرياضية بسلطنة عمان ، والسيد بشير على الرواشدة وزير الشباب والرياضة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال زيارتهم اليوم لمركز شباب الجزيرة.





وقام الوزراء بجولة داخل مركز شباب الجزيرة شملت زيارة حمام السباحة والمبنى الاجتماعي والصالات المغطاة منها صالة الجمباز وصالة ذوي القدرات الخاصة وصالة كرة السلة، وصالة الفنون القتالية، وصالة الملاكمة وصالة المصارعة الحرة والرومانية، وملاعب كرة القدم والاسكواش والتنس الأرضي والمسرح الروماني ومنطقة العاب الأطفال.





وأوضح المهندس خالد عبد العزيز لوزراء الشباب والرياضة العرب إمكانيات مركز شباب الجزيرة من منشآت شبابية ورياضية وما تقدمه من خدمات متنوعة للنشء والشباب من أعضاء المركز ورواده، بالإضافة إلى فكر الوزارة في تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الجزيرة ليصبح بالصورة الموجودة عليه الآن.





كما لفت الوزير إلى ما يحققه المركز من موارد مالية من خلال تذاكر الدخول والعضويات الجديدة والاكاديميات الرياضية وتأجير الملاعب والصالات الرياضية وحمامات السباحة للأندية الرياضية لعدد محدد من الساعات يومياً، مبينا أن موارد المركز يتم الصرف منها على صيانة المركز ومرتبات العاملين وباقي الموارد يتم ايداعها كودائع باسم المركز في البنوك، مشيراً في ذات الوقت أنه يجري الآن إنشاء فرع جديد لمركز شباب الجزيرة بمدينة 6 أكتوبر من الموارد المالية للمركز دون تحمل موازنة الدولة أية تكلفة.





ومن جانبهم، أشاد وزراء الشباب والرياضة بالبحرين والأردن وسلطنة عمان بإنشاءات مركز شباب الجزيرة، مؤكدين أن مركز شباب الجزيرة يعد أحد الصروح الشبابية والرياضية المتميزة في الدول العربية والشرق الأوسط.



