إيقاف سائق باكستاني برفقته 3 يمنيين مجهولين تورطوا في تهريب 14 حمارًا جنوبي الطائف

أوقفت الجهات الأمنية - ممثلة في الدوريات الأمنية والشرطة في بني سعد بمحافظة ميسان جنوبي الطائف - وافدًا باكستانيًّا، يعمل "سائقًا خاصًّا"؛ تورط في تهريب 14 حمارًا عبر مركبة من نوع دينا، وكان برفقته ثلاثة يمنيين مجهولين بدون إقامات نظامية.





وكانت الحملة الأمنية المشتركة بين الدوريات والشرطة ببني سعد قد نجحت في الإطاحة بتلك المركبة، التي تنقل الحمير في وضع غريب؛ ما دعا الحملة لإحالة السائق مع رفاقه والمضبوطات لمركز الشرطة، وجرى استيقاف الأشخاص والتحفظ عليهم. حسب صحيفة "سبق"





وعلمت "سبق" أنه سيتم إحالة القضية لجهة الاختصاص، وهي "الزراعة"، التي ستتولى المتابعة، ومعرفة الدوافع من وراء نقل تلك الحمير التي شكلت علامات استغراب لدى رجال الأمن الذين كانوا يقظين؛ ما حال دون نجاح السائق في تهريب تلك الحمولة، في الوقت الذي أفاد فيه السائق بأنه كان ينوي إيصال الحمير للطائف بعد أن تم استيقافه في إحدى القرى جنوب المحافظة.







