رسالة رومانسية من جنات لزوجها في ذكرى عيد ميلاده
الأحد 13/مايو/2018 - 09:43 ص
الفجر الفني
احتفلت الفنانة المغربية جنات، بعيد ميلاد لزوجها المحامي المصري محمد عثمان بعد زفافهما أغسطس الماضي.
جنات نشرت صورة جديدة تجمعها بزوجها، وغازلته بتعليق رومانسي هنأته فيه بعيد ميلاده، حيث كتبت: "عندما تعيش أحلى أيام حياتك مع حبيب العمر في أيّ أرض كانت..تصبح جنة الأرض التي تتمنّى أن لا تنتهي أبداً.كل عام وانته بالف خير زوجي الغالي".
جنات نشرت صورة جديدة تجمعها بزوجها، وغازلته بتعليق رومانسي هنأته فيه بعيد ميلاده، حيث كتبت: "عندما تعيش أحلى أيام حياتك مع حبيب العمر في أيّ أرض كانت..تصبح جنة الأرض التي تتمنّى أن لا تنتهي أبداً.كل عام وانته بالف خير زوجي الغالي".