فرج عامر: سأضع حدا لمهاترات مرتضى منصور

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه سيواصل إجراءاته القضائية والبرلمانية ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد تجاوزاته في حقه وناديه خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "هذه المهاترات سيتم وضع لها حد على أيدينا.. نريد لعب رياضة دون تهديد والبعد عن الأجواء الحالية".





وكان فرج عامر قد تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب ضد مرتضى منصور لمخالفته المادة 29 من اللائحة.



