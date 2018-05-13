ماسكات طبيعية لترطيب البشرة الجافة

عليكِ عزيزتي بالاعتماد على ماسكات طبيعية تناسب البشرة إذا كانت جافة وغير رطبة، ومن الماسكات التي يسهل عليكِ تجهيزها ما يلي:_





ماسك زيت جوز الهند والعسل

- 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

- ملعقة صغيرة عسل صافي

- 2-3 قطرات من زيت اللافندر (بحسب الرغبة)

- ضعي المكونات مع بعضها البعض، وتأكدي من خلطهما

- يمكنكِ استخدام آلة رغوة القهوة للتقليب.

- ضعي القناع على بشرتكِ لمدة 15- 20 دقيقة.

- اشطفي وجهكِ بالماء الدافىء ثم البارد.

- يفضل وضع هذا الماسك ليلًا قبل النوم، لفاعلية أكثر.

- كرري العملية مرة أو اثنتين أسبوعيًّا، إذ إنّ زيت جوز الهند غنيّ بالدهون المشبّعة التي تغذي وترطّب بشرتكِ من دون جعلها دهنية. كما أنّ لديها





ماسك الزبادي والألوفيرا

- 2 ملعقة كبيرة ألوفيرا (صبار)

- 1/4 كوب زبادي

- توضع المكونات على بعضها، واحرصي على أن يكون الصبّار طازجًا.

- ضعي الماسك على بشرتكِ لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الدافىء، ثم الفاتر، وجفّفي بشرتكِ بمنشفة ناعمة بلطف.

- كرري الماسك 3 مرات أسبوعيًّا، حتى تصبح البشرة رطبة، إذ