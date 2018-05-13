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ماسكات طبيعية لترطيب البشرة الجافة

الأحد 13/مايو/2018 - 09:34 ص
ماسكات طبيعية لترطيب البشرة الجافة
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عليكِ عزيزتي بالاعتماد على ماسكات طبيعية تناسب البشرة إذا كانت جافة وغير رطبة، ومن الماسكات التي يسهل عليكِ تجهيزها ما يلي:_

ماسك زيت جوز الهند والعسل
- 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
- ملعقة صغيرة عسل صافي
- 2-3 قطرات من زيت اللافندر (بحسب الرغبة)
- ضعي المكونات مع بعضها البعض، وتأكدي من خلطهما
- يمكنكِ استخدام آلة رغوة القهوة للتقليب.
- ضعي القناع على بشرتكِ لمدة 15- 20 دقيقة.
- اشطفي وجهكِ بالماء الدافىء ثم البارد.
- يفضل وضع هذا الماسك ليلًا قبل النوم، لفاعلية أكثر.
- كرري العملية مرة أو اثنتين أسبوعيًّا، إذ إنّ زيت جوز الهند غنيّ بالدهون المشبّعة التي تغذي وترطّب بشرتكِ من دون جعلها دهنية. كما أنّ لديها

ماسك الزبادي والألوفيرا
- 2 ملعقة كبيرة ألوفيرا (صبار)
- 1/4 كوب زبادي
- توضع المكونات على بعضها، واحرصي على أن يكون الصبّار طازجًا.
- ضعي الماسك على بشرتكِ لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الدافىء، ثم الفاتر، وجفّفي بشرتكِ بمنشفة ناعمة بلطف.
- كرري الماسك 3 مرات أسبوعيًّا، حتى تصبح البشرة رطبة، إذ
- يساعد جيل الألوفيرا أو الصبّار، في الحدّ من البقع الداكنة بفعل الشمس، وذلك بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، كما أنّ الزبادي غنيّ بالدهون ويعمل على تغذية وترطيب بشرتك.
المزيد عن: ماسكات طبيعية في الوجه ترطيب البشرة التجهيز البشرة الجافة
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