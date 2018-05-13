رئيس سموحة مجددا: سننسحب من كأس مصر

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن لاعبي الفريق لديهم خبرات كبيرة ويشعرون بالمسئولية الملقاة على عاتقهم ويمكنهم الفصل بين ما يحدث حاليًا ومستواهم في مباراة نهائي الكأس.





وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "فكرة الانسحاب هى الأقوى في الوقت الحالي، في ظل موقف اتحاد الكرة الذي تراجع بشكل غريب وغير مبرر عن فكرة استقدام حكام أجانب بعد أن وافقوا في البداية".





وتابع فرج عامر: "للعلم طلب حكام أجانب ليس له أي علاقة بمستوى الحكام المصريين أو أننا نشكك فيهم، ولكن لمنع الحرج والتوتر الشديد في مثل هذه الظروف.. طلبنا حكام أجانب للخروج من الضغوطات الكبيرة حول المباراة".





وواصل عامر : "شعرنا بعدم العدالة بعد أن حصل اتحاد الكرة من سموحة على مستحقات الحكام الأجانب، ثم تراجع بعد أن تعرض لضغوطات كبيرة".





وأوضح : "تلقيت العديد من الرسائل من أعضاء النادي تطالبني بالثبات على الموقف وعدم التراجع".



