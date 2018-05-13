إيران: إعدام 8 على خلفية هجوم لداعش

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن محكمة قضت اليوم الأحد بإعدام 8 رجال على خلفية هجمات أودت بحياة 18 شخصًا في البرلمان وعند مرقد آية الله روح الله الخميني العام الماضي في أول عملية ينفذها تنظيم داعش في إيران وتسفر عن سقوط قتلى.

وأضاف أن الحكم الذي أصدرته محكمة ثورية بعد 7 جلسات يمكن الطعن عليه أمام المحكمة العليا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس محكمة الثورة بطهران موسى غضنفر آبادي القول إنه "تم إصدار حكم الإعدام بحق الثمانية في إطار ملف الهجوم بعدما رأت المحكمة أنهم يستحقون الإعدام بتهمة التعاون في الإفساد بالأرض".

وأضاف أن "أمام المحكومين ومحاميهم 20 يوماً للاعتراض على الحكم الصادر، وبعد الاعتراض سيرفع الملف إلى المحكمة العليا لاتخاذ القرار حول قطعية الحكم الصادر، وسيتم البت تباعاً بملفات 18 متهماً آخراً في إطار نفس القضية".

وكان هجومان استهدفا في يونيو من العام الماضي مجلس الشورى ومرقد الخميني، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 42 آخرين.