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مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم الأحد 13-5-2018 في الدوري الاسباني

الأحد 13/مايو/2018 - 08:24 ص
مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم الأحد 13-5-2018 في الدوري الاسباني
برشلونة
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الفجر الرياضي
 

 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة رابط مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني، مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم الأحد 13-5-2018 في بطولة الدوري الاسباني، مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي.

 

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معلومات عن مباراة برشلونة وليفانتي بدون تقطيع اليوم برشلونة Vs ليفانتي، البطولة : الدوري الإسباني، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3، الملعب : سبوتات دي فالنسيا "معقل ليفانتي" ، المعلقين : حسن العيدروس .

 

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم 13-5-2018 في الدوري الاسباني.

 

شاهد البث المباشر مباراة برشلونة وليفانتي يوتيوب من هنا..

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