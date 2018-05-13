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قتلى وجرحى بتفجيرات انتحارية استهدفت 3 كنائس في إندونسيا

الأحد 13/مايو/2018 - 08:20 ص
قتلى وجرحى بتفجيرات انتحارية استهدفت 3 كنائس في إندونسيا
تفجيرات انتحارية بأندوسيا
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وكالات
 

قتل 6 أشخاص وأصب 35 آخرون على الأقل في تفجيرات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس في سورابايا ثانية كبرى مدن إندونيسيا اليوم الأحد.

 

وذكر المتحدث باسم شرطة جاوة الشرقية فرانس بارونغ مانغيرا، أن التفجير الأول استهدف الكنيسة المريمية الكاثوليكية في المدينة في الساعة السابعة صباحا، ما أدى إلى مقتل شخص واحد، وإصابة 13 آخرين، بينهم اثنان من رجال الشرطة.

 

وأضاف أن التفجيرين الآخرين استهدفا كنيسة بروتستانتية وأخرى خمسينية، مشيرا إلى أن الانتحاريين كانوا يرتدون ملابس توحي بأنهم من مصليي الكنيسة، وفجروا عبواتهم الناسفة وهم داخل الكنائس أثناء قداديس كانت تقام هناك.

 

وبث التلفزيون الإندونيسي مشاهد ظهرت فيها دراجات نارية مقلوبة وأنقاض وركام حول مدخل إحدى الكنائس وانتشار أمني مكثف وحشود من غفيرة تجمعت هناك.

 

ووقعت التفجيرات بعد أيام من قتل سجناء إسلاميين خمسة من أفراد مكافحة الإرهاب أثناء مواجهة استمرت 36 ساعة في أحد السجون على مشارف العاصمة جاكرتا.

 

المزيد عن: قتلى وجرحى تفجيرات انتحارية إندونسيا 3 كنائس
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