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تفاصيل معسكر ليفربول استعدادا لنهائي دوري الأبطال

الأحد 13/مايو/2018 - 08:19 ص
تفاصيل معسكر ليفربول استعدادا لنهائي دوري الأبطال
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وكالات
 

اختار نادي ليفربول الإنجليزي، الاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا المكان لقضاء معسكره، قبل المباراة المرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني في كييف 26 مايو.

ويأتي معسكر ليفربول في ماربيا الإسبانية على بعد 600 كيلومتر فقط من مقر النادي "الملكي" في مدريد.

وسيكون المعسكر لمدة ثلاثة أيام بين 16 و19 مايو في مركز كرة القدم في ماربيا التي تتميز بالطقس الرائع، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 16 و22 درجة مئوية.

وسبق لليفربول أن خاض معسكراً في ماربيا بعد الفوز على بورتو البرتغالي في دور 16 لدوري الأبطال، حيث مكث هناك لأربعة أيام.

ويبدأ ليفربول الاستعداد لنهائي دوري الأبطال مباشرة بعد ختام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة برايتون، غداً الأحد، حيث يحتاج الفريق لنقطة واحدة لضمان المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

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