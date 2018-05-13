قوات هادي تسيطر على مواقع محورية جديدة غرب تعز

بسطت القوات الموالية للحكومة اليمنية السبت سيطرتها على مديرية الوازعية غرب مدينة تعز بالكامل جنوب غربي البلاد، عقب معارك عنيفة مع الحوثيين.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية، عن مدير الوازعية أحمد الظرافي، قوله إن "ألوية العمالقة الثاني والسادس بمشاركة أبناء المديرية تمكنوا من تحرير مركز المديرية بالكامل".

وأوضح أن قوات الجيش اليمني وبدعم من قوات التحالف العربي، أمّنت كافة المناطق واستطاعت القضاء على الجيوب التابعة للحوثيين، وإرغام عناصرهم على الفرار إلى مناطق مقبنة وهجدة غربي تعز.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، بالإضافة إلى أسر عدد منهم.

وفي سياق متصل، أكد مصدر عسكري في قوات هادي للوكالة ذاتها، أن قوات الجيش اليمني فرضت سيطرتها الكاملة على منطقتي حوران وقانية الواقعتين بين محافظتي مأرب والبيضاء.

وقال المصدر: "كتائب اللواء 117 وكتيبة المدد وكتائب من اللواء 159 وقوات الأمن الخاصة فرعي البيضاء ورداع، بدعم من طيران التحالف العربي نجحت في تحرير منطقتي حوران وقانية بالكامل".

ولفت إلى أن قوات هادي أمّنت المنطقة من هجمات الحوثيين، مضيفا أن الجيش بدأ عملياته في منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية في البيضاء، عقب غارات نفذتها مقاتلات تابعة للتحالف العربي على مواقع الحوثيين في منطقة يسبل، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير أسلحة وذخائر وعربات لهم.