لأول مرة في تاريخ اللعبة.. ناشئات مصر للجودو يفزن على الجزائر في البطولة الإفريقية

لأول مرة في تاريخ الجودو المصرى منذ إنشاء الاتحاد عام 1963 يفوز منتخبنا الوطني للناشئات على منتخب الجزائر، في نهائي منافسات الفرق بالبطولة الإفريقية، والتى تستضيفها بوروندى خلال الفترة من 6 وحتى 15 مايو الجاري، ليحصل المنتخب على لقب البطولة بجدارة، كما فاز منتخب الناشئين أيضا على الجزائر فى منافسات الفرق في النهائى وتوجوا باللقب الإفريقى.

وقد احتفل لاعبو ولاعبات مصر للناشئين بهذا الإنجاز الكبير داخل الصالة التى شهدت المنافسات بالرقص والغناء ، وحمل المدرب ورفعه فى الهواء إلى أعلى ، كما استمر أفراح اللاعبين فى فندق الإقامة لعدة ساعات .

وقد أجرى المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد اتصالا تليفونيا بعمرو مكرم ذكي، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، وهنأه بهذا الفوز التاريخى الكبير، كما هنأ أيضا كل من يسري زغلول وهشام عبد العزيز ومحمد سعد محمد مدربين منتخبي الناشئين والناشئات.

ووعد رئيس الاتحاد بأنه سوف يكون فى استقبال اللاعبين فى مطار القاهرة عند عودتهم من بوروندي، غدا الاثنين، وقال مطيع إن الإنجاز الذي حققه منتخب الناشئات لم يتحقق على مدار أكثر من نصف قرن من الزمان منذ إنشاء الاتحاد عام 63 ، مشيرا إلى أن الجودو المصرى يسير فى الطريق الصحيح نحو اعتلاء قمة عرش اللعبة على المستوى الإفريقى، وتحقيق إنجازات على المستوى العالمى، لافتا إلى أن الفوز بميدالية أوليمبية فى اوليمبياد طوكيو 2020 هو الهدف المنشود الذى يعمل لأجله مجلس إدارة الاتحاد بالكامل.

كانت البعثة قد غادرت مصر إلى بوروندي فجر الثلاثاء الماضي ، وضمت أربعة منتخبات، هي منتخبات الشباب والشابات والناشئين والناشئات، تتكون البعثة من 40 فردا برئاسة عمرو مكرم ذكي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتضم بعثة منتخبي الشباب والشابات 20 فردا ، وهم ، باسل الغرباوى مديرا فنيا، وكل من شادى أبو اليزيد الضوه ومصطفى كامل هدية مدربين، وناجى نصيف مليكة حكما دوليا مرافقا، بالإضافة إلى 16 لاعبا ولاعبة، واللاعبون هم مصطفى محمد فكرى وزن 55 كيلو جراما، ومحمد حسن شعبان وأسامة محمد عبد المنعم وزن 60 كيلو جراما، ومحمد رفعت عبد الفتاح وزن 66 كيلو جراما، وعبد الرحمن محمد عبد الغنى وزن 73 كيلو جراما، وزياد أيمن إبراهيم ومحمد محمد عزاز وزن 81 كيلو جراما، ومحمد ناصر وزن 90 كيلو جراما، وزهيرى شريف وأحمد كامل صبحى وزن 100 كيلو جرام، وهادى محمد فتحى وزن فوق 100 كيلو جرام، ويضم منتخب الشابات اللاعبات ماريهان ياسر السيد وزن 44 كيلو جراما، ومريم محمود حسين وزن 48 كيلو جراما، وأسماء عبد المنعم وزن 52 كيلو جراما، والشيماء عبد المنعم وزن 57 كيلو جراما، وسلمى سامر شعبان وزن 63 كيلو جراما، ونوران كامل شفيق وزن 78 كيلو جراما.

أما بعثة منتخب الناشئين والناشئات فتضم 19 فردا، يسري زغلول وهشام عبد العزيز ومحمد سعد محمد مدربين ، و16 لاعبا ولاعبة، هم محمد أحمد عبد الفتاح وزن 50 كيلو جراما، وأحمد أشرف حافظ وزن 55 كيلو جراما، وجاسر مصطفى وزن 63 كيلو جراما، وأحمد فؤاد رأفت وزن 73 كيلو جراما ، وعمر هاشم العيسوى ومحمد طارق عظمة وأحمد رشدى وزن 81 كيلو جراما ، وسيف الله ياسر الطيب وعبد الرحمن محمد سعيد وزن 90 كيلو جراما ، وأحمد فرج وبلال فايد وزن فوق 90 كيلو جراما ، ويضم منتخب الناشئات اللاعبات تقى تامر رشدى وزن 48 كيلو جراما ، وآلاء محمود صلاح وزن 52 كيلو جراما ، ورحمة إبراهيم الديب وزن 57 كيلو جراما ، وسلمى سامر شعبان وزن 63 كيلو جراما ، وسلمى محمد مصطفى وزن 70 كيلو جراما ، وآلاء مسعد محمد وزن فوق 70 كيلو جراما.