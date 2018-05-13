إيمان البحر درويش يكشف لأول مرة بعد أزمته الصحية سبب تعرضه للحبس (فيديو)





بدأ الاعلامى الدكتور عمرو الليثى برنامج بوضوح بتوجيه الشكر إلى الفنان إيمان البحر درويش والذى اختصه بالظهور الأول بعد محنة مرضه على شاشة "الحياة".وأشار إيمان البحر، إلى أن هناك عددًا من الأخبار التى نُشرت بأنه مهدد بالسجن لو قام بالغناء فى نادي النصر، بالاضافة إلى أخبار أخرى إن ايمان البحر لا يحق له ان يكون نقيبًا للموسيقيين.وأكد إيمان البحر درويش، أن هذه الاخبار غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه حصل على حكم نهائي بأنه نقيب للموسيقين وأى أخبار او دعاوى أقيمت لا قيمة لها بعد الحكم.وتابع إيمان البحرـ أنه بعد فوز هانى شاكر بكرسي نقيب الموسيقيين رفع دعوى وبعد أن أعلن القضاء رفض الدعوى توجه بالتهنئة إلى هانى شاكر على فوزه، مضيفًا: "أريد أن اؤكد أن هاني فنان محترم ولكنه يقع فى مستقنع مليئ بالفساد".وأضاف إيمان البحر أنه لا أحد يقدر على أن يمنعه من الغناء ، مشيرًا إلى قام باحياء حفلة بنادى النصر وقال لو هناك رجل يأتى ويمنعنى من الغناء، ومعى أحكام قضائية ودخولي إلى نقابة الموسيقيين مرة أخرى معناه ان هناك عددًا كبيرًا سوف يدخل السجن.