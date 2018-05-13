مصر تحصد 39 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا للجمباز الفني بناميبيا





اختتمت السبت، فعاليات بطولة إفريقيا للجمباز الفني المقامة بدولة ناميبيا خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو الجاري، والتي يشارك بها 11 دولة إفريقية، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 2018.

ونجحت البعثة المصرية في حصد عدد كبير من الميداليات برصيد 39 ميدالية بواقع 16 ذهبية و16 فضية و7 برونزيات.

وحصلت مصر خلال اليوم الأخير على ذهبية المتوازي والتي كانت من نصيب محمد منتصر نجم منتخب مصر والمتأهل سلفًا لأولمبياد الشباب بالأرجنتين، كما فاز "منتصر" بذهبية العقلة، ليحقق محمد منتصر 6 ميداليات ذهبية من أصل 8 ميداليات.

كما حصل محمد مختار على فضية جهاز الحصان، وهو ما حققه زياد خاطر على جهاز المتوازي.

أما على صعيد الناشئات، فحققت جنا إبراهيم المركز الأول في الجمباز الأرضي، فيما حققت جنا هاني المركز الثاني.

وعلى صعيد الرجال، حقق عمرو العربي المركز الثاني على جهاز الحصان، وتلاه في الترتيب زميله أحمد أشرف، كم حصل عمر العربي على برونزية جهاز المتوازي، وأخيرًا حقق أحمد أشرف فضية جهاز العقلة.

وأخيرًا على صعيد مستوى الآنسات، فحققت فرح سيد فضية "بيم"، وتلتها زميلتها هنا عمرو، أما نانسي طمأن فحققت برونزية الجمباز الأرضي.

شارك في البطولة 11 دولة إفريقية وهي مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وأنجولا واثيوبيا وجنوب افريقيا والسنغال ونيجيريا، بالإضافة إلى ناميبيا الدولة المنظمة.

وترأس بعثة مصر دكتورة لمياء علي عبد الرحمن فيما تضم قائمة لاعبين فني رجال كبار "علي رمضان ابو القاسم - احمد اشرف - احمد علي - عمر العربي - محمد إلهامي"، اما لاعبين فني ناشئين:" محمد منتصر - عبدالرحمن عبد الحليم - زياد إبراهيم - محمد مختار - عمر عصام - يوسف وائل ".

وفي فني الآنسات كبار:" فرح سيد - فرح احمد - نانسي طمأن - هنا عمرو - عليا عمرو"، ويتكون فني الآنسات ناشئات من:" زينة إبراهيم - سما أيمن - جنا هاني- جنا ابراهيم - نغم أيمن - دانيا الجوهري".

ومدربين المنتخب آنسات: أشرف الشافعي - أماني جمال - رضوى الجوهري - عزت سعد"، ومدربين الرجال:" كريم علي - عمرو طلعت - جمال مطر - زياد إبراهيم".

ولجنة الحكام:" روان ابو شوشة - محمد علي - ياسر زايد - محمد السحرتي".

بالإضافة إلى الدكتورة نهاد زايد نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي والمدير التنفيذي بالاتحاد المصري للجمباز.