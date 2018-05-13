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رابط مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي

الأحد 13/مايو/2018 - 07:49 ص
رابط مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي
يوفنتوس وروما
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الفجر الرياضي
 

 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة رابط مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي، مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم الأحد 13-5-2018 في بطولة الدوري الإيطالي، مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر يوفنتوس وروما أون لاين اليوم 13-5-2018 في الدوري الإيطالي، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد روما بدون تقطيع، مشاهدة مباراة روما ضد يوفنتوس اليوم.

 

معلومات عن مباراة يوفنتوس وروما بدون تقطيع اليوم يوفنتوس Vs روما، البطولة : الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4، الملعب : الأوليمبيكو "معقل روما" ، المعلقين : أحمد الطيب .

 

موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم 13-5-2018 في الدوري الإيطالي.

 

شاهد البث المباشر مباراة يوفنتوس وروما يوتيوب من هنا..

 

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