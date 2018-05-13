فيفي عبده تدشن قناتها الرسمية عبر "يوتيوب"

دشنت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث دعت جمهورها لمتابعتها عبر القناة لمشاهدة جديد فيديوهاتها والتواصل معها.





‏وغردت "فيفي" عبر "تويتر": "قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا دي قناتي الرسمية على موقع اليوتيوب اللي هنزل عليها فيديوهاتي وكمان هتواصل معاكم فيها لايف يلا اشتركوا بالقناة".