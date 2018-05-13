فيفي عبده تدشن قناتها الرسمية عبر "يوتيوب"
الأحد 13/مايو/2018 - 07:40 ص
شيماء عطية
دشنت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث دعت جمهورها لمتابعتها عبر القناة لمشاهدة جديد فيديوهاتها والتواصل معها.
وغردت "فيفي" عبر "تويتر": "قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا دي قناتي الرسمية على موقع اليوتيوب اللي هنزل عليها فيديوهاتي وكمان هتواصل معاكم فيها لايف يلا اشتركوا بالقناة".
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