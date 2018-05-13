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فيفي عبده تدشن قناتها الرسمية عبر "يوتيوب"

الأحد 13/مايو/2018 - 07:40 ص
فيفي عبده تدشن قناتها الرسمية عبر يوتيوب
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شيماء عطية
 

دشنت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث دعت جمهورها لمتابعتها عبر القناة لمشاهدة جديد فيديوهاتها والتواصل معها.


‏وغردت "فيفي" عبر "تويتر": "قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا دي قناتي الرسمية على موقع اليوتيوب اللي هنزل عليها فيديوهاتي وكمان هتواصل معاكم فيها لايف يلا اشتركوا بالقناة".

فيفي عبده تدشن قناتها الرسمية عبر "يوتيوب"
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