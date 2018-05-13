مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر حصري على beIN SPORTS

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معلومات عن مباراة يوفنتوس وروما بدون تقطيع اليوم يوفنتوس Vs روما، البطولة : الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4، الملعب : الأوليمبيكو "معقل روما" ، المعلقين : أحمد الطيب .

موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم 13-5-2018 في الدوري الإيطالي.