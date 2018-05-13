أحلام تنشر لقطة مؤثرة مع الفائزة بلقب "ذا فويس" العراقية دموع وتعلق: "نجاحك هو نجاحي"
الأحد 13/مايو/2018 - 07:22 ص
الفجر الفني
نشرت المطربة الإماراتية أحلام، عبر حسابها بموقع الصور الشهير" إنستجرام" لقطة مؤثرة مع الفائزة بلقب الموسم الرابع من برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس" العراقية دموع تحسين.
وعلقت أحلام على الصورة قائلة: "نجاحك هو نجاحي، ألف مبروك لدموع بنت دجلة والفرات بنتي وعروستي بنت العراق الحبيب".
وأضافت: "اللي وصلتي له اليوم بمجهود كبير وتعب كان نتيجته مشرفة فخورة فيكي وأتمنى من قلبي كل التوفيق لباقي المشتركين".
نجاحك هو نجاحي ، الف مبروووووك ✌️😎 ل #دموع بنت دجلة والفرات .. بنتي وعروستي بنت #العراق الحبيب ، الي وصلتي له اليوم بمجهود كبير وتعب كان نتيجته مشرفة فخورة فيج وأتمنى من قلبي كل التوفيق لباقي المشتركين ❤️ #Ahlam #فريق_احلام #MBCthevoice #ahlamalshamsi #احلام #احلام_الشامسي
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