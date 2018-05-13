أحلام تنشر لقطة مؤثرة مع الفائزة بلقب "ذا فويس" العراقية دموع وتعلق: ‫"نجاحك هو نجاحي"









وعلقت أحلام على الصورة قائلة: ‫"نجاحك هو نجاحي، ألف مبروك لدموع‬⁩ بنت دجلة والفرات بنتي وعروستي بنت ⁧‫العراق‬⁩ الحبيب". ‬





وأضافت: "‫اللي وصلتي له اليوم بمجهود كبير وتعب كان نتيجته مشرفة فخورة فيكي وأتمنى من قلبي كل التوفيق لباقي المشتركين".









نشرت المطربة الإماراتية أحلام، عبر حسابها بموقع الصور الشهير" إنستجرام" لقطة مؤثرة مع الفائزة بلقب الموسم الرابع من برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس" العراقية دموع تحسين.