أحلام تنشر لقطة مؤثرة مع الفائزة بلقب "ذا فويس" العراقية دموع وتعلق: ‫"نجاحك هو نجاحي"

‫نجاحك هو نجاحي ، الف مبروووووك ✌️😎 ل ⁧‫#دموع‬⁩ بنت دجلة والفرات .. بنتي وعروستي بنت ⁧‫#العراق‬⁩ الحبيب ، ‬ ‫الي وصلتي له اليوم بمجهود كبير وتعب كان نتيجته مشرفة فخورة فيج وأتمنى من قلبي كل التوفيق لباقي المشتركين ❤️‬ ‫⁦‪#Ahlam‬⁩ ‬ ‫⁧‫#فريق_احلام‬⁩ ‬ ‫⁦‪#MBCthevoice‬⁩‬ #ahlamalshamsi #احلام #احلام_الشامسي

