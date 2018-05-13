ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بالصور.. انطلاق الاحتفال بتجهيز العرائس الأيتام في نصر النوبة

الأحد 13/مايو/2018 - 07:20 ص
بالصور.. انطلاق الاحتفال بتجهيز العرائس الأيتام في نصر النوبة
طباعة
فتح الله رضوان
 


انطلقت احتفالية لتجهيز العرائس المقبلين على الزواج اليتامى تحت رعاية جمعية دار نبي الرحمة برئاسة اصالح احمد صالح وكذلك بالتعاون مع النادى النسائي برئاسة نبيهة صلاح الدين محمد، وشباب الخير بنصرالنوبة.


وقال سادات زعمان المنسق العام للاحتفالية ، إنه تم تجهيز 35 عروسة من قري النوبة بتوفير 20 غسالة و15 بوتاجاز حيث يعتبر من أهداف جمعية دار نبي الرحمة بامبركاب  هو مساعدة العرائس الأيتام في تجهيزهم  وكذلك تحفيظ القرآن غرفة صوتية للتعليم عن بعد فى المسجد النبوي منحة تابعة لوزارة الاتصالات وكذلك تدريب الفتيات علي الحرف اليدوية.


 ويعتبر ذلك الاحتفال الرابع لتجهيز العرائس الأيتام قد  تم العرائس بنصر النوبة و بقرية بلانه تم تجهيز بقرية أدندان.


وأضاف "سادات "، أن هذه أول مرة يتم تجهيز العرائس بالمنطقة الشمالية بقرية الإمبركاب، حيث يهدف النادي النسائي على مساع الأسر الفقراء في تجهيز العرائس الأيتام وكذلك دفع مصاريف المدارس للطلاب غير القادرين الأيتام  توفير لهم ملابس زي مدرسي.

بالصور.. انطلاق الاحتفال بتجهيز العرائس الأيتام في نصر النوبة
بالصور.. انطلاق الاحتفال بتجهيز العرائس الأيتام في نصر النوبة
بالصور.. انطلاق الاحتفال بتجهيز العرائس الأيتام في نصر النوبة
بالصور.. انطلاق الاحتفال بتجهيز العرائس الأيتام في نصر النوبة
بالصور.. انطلاق الاحتفال بتجهيز العرائس الأيتام في نصر النوبة
بالصور.. انطلاق الاحتفال بتجهيز العرائس الأيتام في نصر النوبة
بالصور.. انطلاق الاحتفال بتجهيز العرائس الأيتام في نصر النوبة
بالصور.. انطلاق الاحتفال بتجهيز العرائس الأيتام في نصر النوبة
بالصور.. انطلاق الاحتفال بتجهيز العرائس الأيتام في نصر النوبة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
-
x
18:00
-
الراسينغ البيضاوي
الكوكب المراكشي
-
x
18:00
-
شباب الريف الحسيمي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
18:00
-
سريع وادي زم
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
19:00
-
سبورتينج براجا
بنفيكا
-
x
19:00
-
موريرينسي
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
15:00
-
لاتسيو
أتلانتا
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
يوفنتوس
سامبدوريا
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
برايتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
تشيلسي
ساوثهامتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وست بروميتش ألبيون
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
آرسنال
سوانزي سيتي
-
x
16:00
-
ستوك سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/13/2018 8:30:10 AM