بالصور.. انطلاق الاحتفال بتجهيز العرائس الأيتام في نصر النوبة









انطلقت احتفالية لتجهيز العرائس المقبلين على الزواج اليتامى تحت رعاية جمعية دار نبي الرحمة برئاسة اصالح احمد صالح وكذلك بالتعاون مع النادى النسائي برئاسة نبيهة صلاح الدين محمد، وشباب الخير بنصرالنوبة.









وقال سادات زعمان المنسق العام للاحتفالية ، إنه تم تجهيز 35 عروسة من قري النوبة بتوفير 20 غسالة و15 بوتاجاز حيث يعتبر من أهداف جمعية دار نبي الرحمة بامبركاب هو مساعدة العرائس الأيتام في تجهيزهم وكذلك تحفيظ القرآن غرفة صوتية للتعليم عن بعد فى المسجد النبوي منحة تابعة لوزارة الاتصالات وكذلك تدريب الفتيات علي الحرف اليدوية.









ويعتبر ذلك الاحتفال الرابع لتجهيز العرائس الأيتام قد تم العرائس بنصر النوبة و بقرية بلانه تم تجهيز بقرية أدندان.









وأضاف "سادات "، أن هذه أول مرة يتم تجهيز العرائس بالمنطقة الشمالية بقرية الإمبركاب، حيث يهدف النادي النسائي على مساع الأسر الفقراء في تجهيز العرائس الأيتام وكذلك دفع مصاريف المدارس للطلاب غير القادرين الأيتام توفير لهم ملابس زي مدرسي.



