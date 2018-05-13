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نقيب أطباء الشرقية يروي شهادته عن واقعة طبيب الشرقية

الأحد 13/مايو/2018 - 07:19 ص
نقيب أطباء الشرقية يروي شهادته عن واقعة طبيب الشرقية
الدكتور أيمن سالم
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، إنه عندما علم بأزمة طبيب العاشر من رمضان، مع وكيل النيابة ذهب إلى الأخير واعتذر له رغم أن الطبيب لم يخطئ.

وأضاف "سالم" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة دريم الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن كل ما في الأمر هو أن الطبيب لم يلتفت لوكيل النيابة ويعطيه الاحترام الذي يريده.

وشدد على أنه شاهد، ومن حقه أن يدلي بشهادته، أنه ذهب إلى وكيل النيابة بنفسه وقال له إن الطبيب لم يعطيه القيمة التي يرغب فيها، وأنه لا توجد مشكلة قانونية.

من جانبه، رد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية قائلا إن هذه قصص مرسلة، لافتا إلى أن هذه "قصص وهمية" -حسب قوله-.
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