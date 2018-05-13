بين ماتش مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون Bein Match

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معلومات عن مباراة ليفربول وبرايتون بدون تقطيع اليوم برايتون Vs ليفربول، البطولة : الدوري الانجليزي، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2، الملعب : الانفيلد "معقل ليفربول" ، المعلقين : سوار الذهب .

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في تمام الـ 17:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 16:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة برايتون وليفربول بث مباشر اليوم 13-5-2018 في الدوري الانجليزي.